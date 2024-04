PM prende homem com moto adulterada em Suzano

Policiais militares do 32° Batalhão de Polícia Militar (BPM/m) prendeu um homem com uma moto adulterada nesta terça-feira (16), em Suzano. O suspeito de 38 anos estava em uma Honda/CG 125 sem placa, lacre, chassi adulterado e o motor com queixa de roubo registrada em 2012, no Itaim Paulista.

De acordo com a PM, uma equipe da Rondas Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) fazia um patrulhamento na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31). Os agentes decidiram abordar o condutor, que não obedeceu a ordem de parada, mas desistiu da fuga alguns metros depois. Segundo a polícia, os agentes realizaram uma vistoria no veículo e constataram as irregularidades.

Ainda segundo a polícia, o homem relatou aos agentes que comprou a moto por R$ 3 mil em uma oficina, situada na Estrada do Portão do Honda, no Jardim Revista, região norte do município. Os policiais constataram que a placa pertencia a uma motocicleta do mesmo modelo e cilindrada sem queixa de crime. No decorrer da investigação, perceberam que os números do chassi estavam parcialmente suprimidos. Eles insistiram nas pesquisas e conseguiram identificar que o motor pertencia a uma outra moto roubada em 2012.

O suspeito permaneceu preso depois de ser indiciado por adulteração de sinal identificador de veículo. A moto, que aparentemente foi montada com peças de várias outras, será submetida a exames periciais.