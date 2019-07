PM prende suspeito de furtar calçados de loja em Suzano

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 31 anos, suspeito de furtar calçados de um estabelecimento comercial em Suzano. Com ele, foram encontrados quatro pares de chinelos. O caso foi registrado na tarde de sábado (27) na Delegacia Central.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a PM foi chamada por um dono de uma loja, localizada no Jardim Santo Antônio. Ele contou que um indivíduo entrou no estabelecimento comercial e teria furtado calçados.

Após buscas na região, o suspeito foi encontro. Quatro pares de chinelos foram recuperados.

O suspeito confessou o crime.

O homem foi preso em flagrante e indiciado por furto a estabelecimento comercial.