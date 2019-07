PM realiza operação para caçar ladrões e prende um por roubo a van dos Correios

Um suspeito de participar do roubo a um van dos Correios foi preso, na quarta-feira, 24, no Jardim Napoli, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia Militar, um segundo bandido fugiu.

Policiais realizavam buscas na região, para localizar um grupo suspeito de tentar realizar um arrastão na ligação das estradas do Mandi e Preju, quando optaram por verificarem áreas específicas do Jardim Napoli, a qual poderia estar sendo usada como ponto de rota de fuga dos criminosos.

Assim que entraram na Rua Seis, os policiais flagraram duas pessoas em uma van dos Correios. Foi então que retornaram e iniciaram uma breve perseguição.

A fuga se estendeu por vias do bairro. Segundo a polícia, a dupla parou em determinado momento e fugiu a pé. Um dos suspeitos, porém, foi alcançado e preso. A respeito do porquê da fuga, o homem revelou ter participado do roubo à van no bairro do Marengo.

Buscas foram intensificadas, mas o segundo suspeito não foi encontrado pela polícia.