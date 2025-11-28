Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 28/11/2025
Polícia

PM resgata mais de 70 cães em situação de maus-tratos em Arujá

Animais estavam confinados em área pequena e insalubre; responsáveis pelo local foram presos em flagrante

28 novembro 2025 - 09h18Por Da região
O veterinário que acompanhou a ação informou ter identificado dezenas cadelas usadas para reproduçãoO veterinário que acompanhou a ação informou ter identificado dezenas cadelas usadas para reprodução - (Foto: Divulgação/PM)

A Polícia Militar resgatou, na quinta-feira (27), 72 cães que eram mantidos em condições insalubres dentro de uma residência em Arujá. A ação aconteceu após denúncias recebidas por uma equipe de proteção animal, acompanhada por um veterinário, que acionou os policiais ao constatar indícios de maus-tratos no local.

Quando a equipe chegou ao endereço, foi recebida por uma mulher que autorizou a entrada. Com apenas três cômodos, o espaço era insuficiente para a quantidade de animais. Além disso, havia mau cheiro, acúmulo de fezes e não foi encontrado nenhum tipo de alimentação devida aos cachorros. Um dos cães foi encontrado convulsionando dentro de uma banheira, e outros apresentavam sinais de doença e desnutrição.

O veterinário que acompanhou a ação informou ter identificado dezenas de matrizes — cadelas usadas para reprodução —, sugerindo o funcionamento de um canil clandestino sem qualquer tipo de autorização. Um contrato de compra e venda de cães foi entregue aos policiais. Uma tartaruga também foi localizada no local.

Durante o atendimento da ocorrência, um dos responsáveis chegou ao imóvel, negou a situação de maus-tratos e desacatou um policial militar, motivo pelo qual recebeu voz de prisão.

Ele e a outra moradora foram conduzidos à Delegacia de Arujá, onde permaneceram à disposição da Justiça. A perícia foi acionada ao local e, o caso, registrado como abuso de animais e desacato.

