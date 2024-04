Polícia Ambiental prende três suspeitos por caça-ilegal em Birtiba Mirim

A Polícia Militar Ambiental prendeu três homens, de 30, 37 e 42 anos, por caça-ilegal em Biritiba Mirim, neste domingo (7). Durante a ação, os agentes apreenderam quatro espingardas, 76 munições e três aves mortas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os policiais realizavam um patrulhamento na Estrada Casa Grande, no âmbito da Operação Sistema Integrado de Monitoramento, quando suspeitaram de um acampamento nas imediações. No local, os agentes encontraram armas, munições, lanternas, armadilhas e outros itens, indicando que o espaço era utilizado para caça-ilegal. Três aves abatidas foram apreendidas.

Os policiais permaneceram no local porque escutaram tiros. Pouco tempo depois, flagraram três homens chegando no acampamento. Os três estavam armados, segundo informou a pasta. O primeiro carregava uma espingarda, um cinto com cartuchos e facão. O segundo também estava armado e carregava duas aves mortas. Já o terceiro estava com uma espingarda e segurava um pássaro morto na mão. O trio foi abordado e preso. Além disso, os agentes apreenderam materiais de pesca, estilingue, lanternas, mochilas, redes e celulares dos envolvidos.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma e crime ambiental na Dlegacia de Polícia de Biritba Mirim.