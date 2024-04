Polícia apreende caminhão que fazia descarte irregular de entulhos em Ferraz de Vasconcelos

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante por suspeita de descarte de entulhos em uma Área de Preservação Permanente (APP), localizada na rua da Fraternidade, Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos.

O caso aconteceu na manhã deste sábado (27), policiais flagraram um caminhão com a caçamba erguida descarregando lama e outros materiais de construção civil em uma região de preservação permanente.

O condutor ao notar a aproximação da viatura interrompeu o descarte e tentou fugir, no entanto, desistiu alguns metros à frente. Ele informou aos agentes que receberia R$ 200 pelo serviço.

O local onde os materiais foram descartados recebeu a fiscalização e foi embargado, ou seja, nada pode ser modificado, retirado ou adicionado na área protegida.

Policiais Militares da Terceira Companhia do 1º Batalhão de Polícia Ambiental compareceram ao local e autuaram o motorista com base em uma resolução da secretaria do meio ambiente, publicada em 2021. Por descumprir embargo, neste caso, ele pode ser autuado com multa que varia entre R$ 10 mil a R$ 1 milhão.

O condutor foi liberado e o caminhão permanece apreendido para ser submetido à perícia.