Polícia apreende mais de 50 carros de luxo sob suspeita de esquema de lavagem de dinheiro

A Polícia do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais apreenderam mais de 50 carros de luxo durante uma operação contra lavagem de dinheiro utilizando o comércio de automóveis, na manhã desta quinta-feira (16).

As equipes estiveram em endereços na cidade de São Paulo, Guarulhos e Suzano, Mogi Mirim e no Interior.

A operação foi deflagrada por policiais da 3ª Delegacia Divecar (Investigações sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Rede Dados).

A apuração teve origem a partir de uma suspeita de receptação. A equipe apreendeu um GM Camaro.

Durante os levantamentos encontraram inconsistências nas informações quanto a propriedade do esportivo. Desde a falta de informações do suspeito, que se apresentou como dono, até as atividades suspeitas das empresas envolvidas na compra e venda. Isso resultou na obtenção de cinco mandados de busca e apreensão.

Os 50 veículos foram apreendidos em três lojas do ramo de compra e venda. Na documentação recolhida verificou-se novamente irregularidades nos contratos de consignação.

Dois operadores do esquema foram indiciados por associação criminosa e lavagem de dinheiro.