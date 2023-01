Polícia Civil busca identificar autores de assassinato com corpo encontrado em Palmeiras

A Polícia Civil busca identificar os responsáveis pela morte de uma pessoa que teve o corpo encontrado com vários ferimentos na manhã de domingo (29) na Estrada Odílio Cardoso, no Distrito de Palmeiras, em Suzano.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), os policiais militares foram acionados para atenderem à ocorrência de encontro de cadáver no local.

De acordo com informações de testemunhas, o cadáver havia sido encontrado próximo à Estrada Keida Harada, uma importante via que liga diversos pontos do Distrito de Palmeiras.

Ao receberem o chamado, os policiais iniciaram as buscas e, no local, encontraram a vítima, já sem vida, caída em um trecho de mata e com vários ferimentos no corpo. A pessoa ainda não foi identificada, conforme informou a SSP.

Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Suzano. Agora, a investigação trabalha para identificar o responsável (ou os responsáveis) pelo crime.