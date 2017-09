Polícia Civil investiga se mãe teria causado queimaduras de 2º grau no filho

A Polícia Civil de Poá investiga se uma mulher pode ter causado queimaduras de 2º grau no filho, de 1 ano. A criança tinha ferimentos em 50% do corpo. Ela estava internada no Hospital Guido Guida, mas foi transferida a uma unidade especializada em atendimentos deste tipo.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi comunicado na quinta-feira (21). Mas ocorreu na casa da família, na terça-feira (19), na Vila Perracine. No registro do caso, uma conselheira tutelar relata ter sido chamada para verificar uma possível agressão cometida contra uma criança.

No hospital, a mulher soube que um garoto estava internado com queimaduras graves. E que aguardava transferência para tratamento adequado.

Quando perguntou à mãe da criança, a conselheira ouviu que o menino acabou se queimando depois de derrubar um copo com chá quente no corpo. O líquido provocou queimaduras de 2º em 50% do corpo da criança.

Ainda de acordo com a Polícia, o quadro de saúde do garoto é estável. Ele foi encaminhado ao Hospital de Catanduva, interior de São Paulo.

O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade como lesão corporal.