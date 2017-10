Polícia Civil prende dois por tráfico e apreende 26 quilos de maconha em Itaquaquecetuba

Uma investigação terminou com a prisão de duas pessoas e resultou na apreensão de aproximadamente 26 quilos de maconha distribuídos em tijolos. O material estava em um terreno na Rua Minas Gerais, no bairro Morro Branco, em Itaquaquecetuba. A ação foi realizada pela Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise).

As drogas foram apreendidas na noite desta segunda-feira (2). O local já era investigado pelos investigadores, por ter ocorrido diversas prisões e, mesmo assim, tendo continuado a venda ilícita na região. De acordo com a Dise, a localização das drogas é resultado de uma denúncia sobre a chegada de entorpecentes, que abasteceria os bairros Morro Branco, Jardim Algarve, Vila Ercília, entre outros.

Ao todo, a ocorrência mobilizou três equipes da Dise. Isto por causa da possibilidade de reação contra a apreensão do carregamento. Segundo a Polícia, os homens presos negaram ter qualquer relação com os tijolos de maconha localizados. Eles, porém, apenas confessaram que vendiam drogas em dois pontos distintos, sendo eles nas ruas Minas Gerais e Amazonas.

Além disso, os suspeitos negaram pertencer a uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas, bem como de todo o país. Mesmo com as prisões e a apreensão, a Dise continuará com as investigações para tentar localizar e prender os responsáveis pelo transporte e distribuição de entorpecentes nesta região.

A ação desta segunda contou com a participação dos investigadores Francisco Veloso, Antonio Sardinha, Marcos Rebert, Kleber Messias, Paulo Ferrari, Romualdo Ferrari, Ricardo Cardoso, além do delegado Deodato, e os escrivães Telma, Bárbara, Valmir e André.

Histórico de prisões

No ano passado, a própria delegacia especializada prendeu duas pessoas naquela localidade. Na ocasião desta ação, os investigadores apreenderam tijolos de cocaína e um revólver. À época, um dos detidos era o responsável pelo fornecimento de drogas no bairro.