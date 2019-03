Polícia Civil prende um dos principais responsáveis por furtos a cabos em Palmeiras

A Polícia Civil prendeu um dos principais responsáveis por furtos a cabos de telefonia, na região do Distrito de Palmeiras, em Suzano. A ação foi realizada nessa quinta-feira (7) na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31). Com o suspeito, foram encontrados aproximadamente 128 metros de fios.

Investigadores do 1º Distrito Policial (DP), em conjunto com o Setor de Inteligência da Vivo - responsável pelo serviço de telefonia no Estado -, obtiveram informações sobre frequentes furtos na região. E que o indivíduo era um conhecido criminoso no meio policial, tendo em vista que já tem uma condenação pelo mesmo crime.

Foi então que, após buscas, os policiais conseguiram localizar o suspeito a cerca de 800 metros do distrito de Palmeiras. Na ocasião, ele tinha realizado mais um crime, quando conseguiu cortar vários metros de cabos telefônicos.

Segundo a polícia, a prisão deste indivíduo põe fim em uma série de crimes em Palmeiras, os quais vinham causando prejuízos à população, que costumeiramente ficava sem o serviço.