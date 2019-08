Polícia Civil realiza nova perícia na área atingida por explosão em posto

A Polícia Civil realiza uma nova perícia nesta quinta-feira, 1°, para descobrir as causas do vazamento e explosão da qual deixou duas pessoas mortas, em Itaquaquecetuba. O incidente aconteceu na área de troca de óleo de um posto de combustível, localizado na Avenida Ítalo Adami, próximo a um colégio e uma das mais tradicionais padarias da cidade.

A Defesa Civil interditou o local da explosão. O objetivo é que a cena da tragédia não seja alterada. A expectativa é que uma equipe técnica de engenharia da Polícia Civil dê início a esta nova etapa da perícia. "O local foi preservado pela PM e haverá uma nova análise, pois ainda não há respostas sobre o que provocou esse vazamento", disse o coordenador da Defesa Civil, Anderson dos Santos Silva.

Fontes ouvidas pelo DS apontam que o laudo pode sair ainda este mês. A partir desse documento é que a polícia dará um posicionamento sobre o fato.

Simpático e querido

Uma das vítimas da explosão, o funcionário do posto, Zenildo Santos Sousa, de 59 anos, o mineiro, era visto como uma pessoa amada. Pelas redes sociais, clientes dele se consternaram e reiteraram que o atendimento do funcionário era o diferencial. Com simpátia e alegria, ele trabalhava há mais de dez anos no local.

O nome da segunda vítima não foi divulgado pela polícia.