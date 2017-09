Polícia divulga imagens de tentativa de roubo que terminou na morte de enfermeiro

A Polícia Civil divulgou as filmagens do roubo seguido de morte do enfermeiro, Roner Ferreira Coutinho, de 24 anos. Ele foi baleado após negar a entregar a mochila a assaltantes. O crime ocorreu no final de agosto, entre a Rua Prefeito Francisco Rodrigues Filho e o Viaduto Tancredo de Almeida, no Centro de Poá. Os três suspeitos do crime continuam foragidos.

Nas filmagens, é possível ver Coutinho e alguns amigos subindo o viaduto. Antes de chegar no final da via, eles foram abordados por três assaltantes. Um bandido segue na direção da vítima e tenta pegar a mochila. O enfermeiro reage e não a entrega. A relutância em dar o objeto dura pouco menos de três minutos. Isto porque o suspeito armado efetua o disparo.

As imagens mostram também os últimos momentos de vida do enfermeiro, bem como a direção que os bandidos fugiram. Nada foi levado das vítimas. Depois do crime, a câmera de monitoramento acaba mudando de direção.

Investigação

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) continua em busca de informações para identificar os suspeitos. O depoimento de amigos de Coutinho foi essencial para ter noção de quem teria efetuado o disparo. Isto porque o grupo descreve que o responsável por atirar no enfermeiro foi um adolescente, de aproximadamente 16 anos.