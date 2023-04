Polícia encontra corpos de dois homens dentro de aterro clandestino em Itaquá

Dois corpos de dois homens, de 36 e 44 anos, foram encontrados no início da tarde desta quarta-feira (19) em um aterro clandestino que fica em um barranco na Estrada da Merenda, bairro Pium, em Itaquaquecetuba.

Segundo o Boletim de Ocorrência, as vítimas estavam cobertas por lixo e foram encontradas por uma pessoa que passou pelo local e avistou os corpos. As vítimas foram mortas a tiros. A Polícia Militar foi acionada, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou os óbitos. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e retirou as vítimas do local.

Os investigadores encontraram uma chave de carro e um ticket de estacionamento junto aos corpos. Os veículos foram encontrados posteriormente em um estacionamento em Suzano. Eles foram periciados e levados para a delegacia.

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi esteve no local. O caso foi registrado como homicídio no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba e está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo.