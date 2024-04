Polícia esclarece assassinato de adolescente em Jundiapeba

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes concluiu a investigação do assassinato de um adolescente negro, de 17 anos no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Enzo André Alves da Silva morreu após ser baleado enquanto andava de moto com o amigo, um outro jovem, também de 17 anos, na Rua Doutor Francisco Soares Marialva. Um homem foi identificado e indiciado pelo crime. O caso ocorreu no dia 25 de fevereiro.

De acordo com a investigação do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), o crime ocorreu após o indiciado se irritar com “estouro de escapamento de motocicleta” próximo de uma festa de forró. A polícia solicitou a prisão temporária do autor dos disparos que matou o adolescente, que foi decretada pela Justiça. O homem fugiu do local após o crime e segue foragido.

O crime

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas estavam em uma festa de forró quando uma delas pegou uma motocicleta emprestada de um amigo. Enzo estava na garupa, enquanto seu amigo conduzia o veículo. Ambos foram atingidos por disparos de arma de fogo por um autor desconhecido. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Luzia de Pinho Melo. Contudo, Enzo não resistiu aos ferimentos e morreu.