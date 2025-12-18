Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Polícia fecha bingo clandestino em Itaquá; 56 máquinas caça-níqueis foram apreendidas      

Mais de 50 pessoas estavam jogando no momento da abordagem

18 dezembro 2025 - 13h56Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

A polícia militar localizou um bingo clandestino, na madrugada desta quinta-feira (18), na avenida Ítalo Adami, em Itaquaquecetuba. Ao todo, 56 máquinas caça-níqueis foram apreendidas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes foram ao local após receberem uma denúncia referente a jogos de azar. No endereço indicado, foram localizadas 67 máquinas de jogos e mais de 50 pessoas jogando.

Os clientes e uma funcionária do local foram levados à Delegacia de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado como jogos de azar. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

