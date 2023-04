Polícia liberta empresário durante 'sequestro Pix' em Itaquá

A Polícia Militar libertou um empresário, de 34 anos, que foi vítima de um golpe no fim da manhã desta quinta-feira (13) na Rua Florianópolis, no Jardim Anita, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Polícia Militar, a vítima era mantida em cárcere sob uma lona na caçamba de seu veículo. A ação – realizada por policiais do 35° Batalhão de Polícia Militar - começou quando os policiais decidiram abordar um indivíduo, de 20 anos, que ao notar a aproximação da equipe da Força Tática, tentou abordar um veículo de aplicativo.

Com a recusa do motorista, o indivíduo decidiu fugir para uma viela, mas acabou sendo abordado. Questionado sobre o motivo da fuga, o homem alegou inicialmente que correu para se desvencilhar de uma porção de maconha. No entanto, a história não convenceu a equipe policial, que passou a averiguar as imediações até encontrarem um Volkswagen Saveiro com as portas destravadas.

Ao removerem a lona da carroceria, os militares encontraram o empresário. Segundo a vítima, ela havia se deslocado ao endereço de uma empresa depois de uma negociação para aquisição de uma empilhadeira. No entanto, no local, foi abordado por quatro indivíduos, um deles armado, que o obrigaram a desbloquear o aparelho de telefone para transferências bancárias via Pix.

O objetivo inicial dos criminosos era transferir o valor negociado para compra de empilhadeira, de R$ 35.000,00. Porém, o prejuízo chegou a aproximadamente R$ 60.000,00.

A vítima reconheceu o indivíduo abordado como sendo um dos autores do roubo e responsável por vigiá-lo, enquanto os demais comparsas realizavam as transações bancárias.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central de Itaquá, onde o infrator permaneceu preso.