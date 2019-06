Polícia localiza bingo clandestino em Suzano

Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) localizou um bingo clandestino, na Rua Benjamin Constant, no Centro, em Suzano. Ao todo, 35 máquinas caça-níqueis foram encontradas, com R$ 3.495. Além disso, no local, estavam 33 apostadores. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira (12).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), quando os policiais chegaram no local, avistaram uma movimentação suspeita. Eles abordaram algumas pessoas que estavam próximo da entrada do local e nada foi encontrado com elas. No entanto, ao entrarem no espaço, acharam o bingo clandestino.

Além das máquinas caça-níqueis e do dinheiro, os policiais encontraram 15 cartões de memória, 11 HDs de computador e quatro moden.

Os apostadores foram liberados no local.

Já uma mulher, responsável pelo bingo clandestino, alegou que trabalha no local há dois anos.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano.