Polícia Militar apreende adolescente e recupera moto roubada em Suzano

A Polícia Militar (PM) apreendeu um adolescente e recuperou uma moto roubada na manhã desta sexta-feira (19), em Suzano. Um homem que acompanhava o adolescente também foi levado à delegacia, mas foi liberado após ser ouvido pelos policiais.

De acordo com a PM, policiais do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) receberam uma denúncia de que uma moto com queixa de roubo estaria estacionada na Rua Manoel Honorato dos Santos, no Jardim Revista. O veículo foi roubado em Itaquaquecetuba, segundo informou a PM.

Enquanto uma equipe investigava a denúncia, uma viatura deparou com dois homens na Rua Bandeirantes. Os dois carregavam um capacete. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma chave de motocicleta com o jovem de 17 anos. Na sequência, o agente se deslocou até o local onde o veículo estava estacionado e ligou a moto.

Diante disso, o adolescente confessou o crime e também indicou onde havia escondido a arma utilizada na ação criminosa. O revólver estava escondido sob uma pedra em uma praça do bairro. No mesmo local, os policiais também encontraram um simulacro de arma de fogo.

Ainda segundo a polícia, a vítima reconheceu a arma utilizada no crime, contudo não indicou os suspeitos como autores. De acordo com ela, ambos usavam capacete no momento do roubo. O adolescente permaneceu à disposição da Vara da Infância e Juventude, após ser sindicado por ato infracional de roubo. O homem foi ouvido na condição de investigado pelo mesmo crime.

Com eles, a polícia também apreendeu celulares e R$ 65,00.