Polícia Militar captura três foragidos da Justiça em Itaquá

Três foragidos criminais foram recapturados nesta quarta-feira, 7, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia Militar, os homens foram encontrados em importantes vias da cidade. Agora, eles deverão retornar ao cárcere.

O primeiro alvo capturado foi no cruzamento das ruas Ariranha e Arealva, na Vila Arizona. De acordo com a PM, o homem passou a agir de modo suspeito ao perceber a aproximação da viatura. Foi então que, após pesquisa, constatou que o indivíduo era procurado pela Justiça por receptação.

O segundo alvo foi preso na região da Estação, na Avenida Ítalo Adami. Este, por exemplo, era procurado por um homicídio. O DS enviou e aguarda mais detalhes sobre o assassinato praticado pelo criminoso.

Já o último criminoso capturado na Estrada Terra Roxa, no Jardim Coqueiro. Pesquisa da PM constatou que o indivíduo foi condenado pela Justiça por tráfico de drogas. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.