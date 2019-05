Polícia Militar detém três adolescentes após perseguição na divisa de Itaquá e a Zona Leste

Três adolescentes -- as idades não foram divulgadas -- foram detidos pela Polícia Militar nessa quinta-feira à noite, 30, na Zona Leste de São Paulo. O grupo é suspeito de participar do roubo a um carro na Vila Arizona, em Itaquaquecetuba. Outro integrante do bando conseguiu escapar.

Segundo a polícia, quatro bandidos roubaram um Uno Vivace e fugiram. Por causa da região do roubo, os policiais seguiram para uma via, que faz divisa com a Zona Leste. Foi então que o veículo roubado passou por eles. Os ocupantes desceram, depois de perceberem a aproximação dos policiais.

Houve breve perseguição a pé. Destes, três foram capturados e um escapou. Na ocasião da revista, os policiais não localizaram nenhum item ilícito. No entanto, o trio foi encaminhado ao 50° Distrito Policial (DP), do Itaim Paulista, onde a vítima reconheceu ambos como sendo participantes do assalto.

Ainda de acordo com os PMs, os adolescentes ficaram à disposição da Justiça.