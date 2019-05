Polícia Militar liberta motorista de cativeiro e prende dois criminosos

A Polícia Militar libertou um motorista de um cativeiro nessa quinta-feira à noite, 16, na Rua Vereador Plínio Paschoal Ferrari, na Vila Bartira, em Itaquaquecetuba. Dois suspeitos responsáveis por 'vigiar' a vítima foram presos no imóvel usado para mantê-lo refém.

Segundo a polícia, o local foi descoberto após denúncia anônima. Policiais da Força Tática cercaram a região e entraram na casa. Logo, eles encontraram duas pessoas. As buscas continuaram e um motorista foi encontrado em um dos cômodos. Aos policiais, a vítima disse que voltava de uma entrega em Santo André, ABC Paulista, quando ao seguir pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) ocupantes de um veículo avisaram-no de que algo teria caído.

Assim que parou para verificar, o motorista contou ter sido abordado por dois homens armados. A vítima ficou com um capuz na cabeça por horas. Só foi retirado quando chegou no cativeiro. Ele estima que tenha chegado por volta das 14 horas e permaneceu no local por mais de cinco horas.

O caso segue sendo registrado no distrito central da cidade.