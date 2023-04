Polícia Militar prende homem com 200 porções de drogas no Alterópolis

A Polícia Militar deteve um indivíduo por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (20) na Rua Ezequiel Corrêa Machado, no Jardim Alterópolis, em Suzano.

Tudo aconteceu por volta das 00h10. Policiais Militares da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar abordaram dois infratores, de 42 e 45 anos, e um deles tentou fugir. No entanto, o homem foi alcançado, abordado e detido. Com o segundo indivíduo, os policiais encontraram uma mochila contendo 238 porções de entorpecentes diversos, entre maconha, cocaína e crack, além de R$ 331 em espécie.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial onde um dos abordados permaneceu preso depois de ser indiciado por tráfico de drogas. Já o segundo infrator figurou como averiguado e liberado. Os entorpecentes e dinheiro foram apreendidos para exames periciais.