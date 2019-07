Polícia Militar prende suspeito com pistola de marca francesa e drogas

Policiais Militares (PMs) prenderam nessa terça-feira, 9, um suspeito por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina na Rua Seis, no Jardim Tamem, em Itaquaquecetuba. De acordo com a corporação, 73 porções de cocaína, 13 de maconha, dez comprimidos de êxtase, uma pistola de marca francesa e R$ 260.

Os policiais suspeitaram do indivíduo, que caminhava na via. Ele não resistiu à prisão. Assim que foi parado, os agentes encontraram os itens ilícitos, como as drogas, que estavam numa espécie de bolsa e a pistola a qual era levada pelo suspeito.

Na delegacia, o homem confessou a posse dos itens. A PM, porém, não divulgou se o indivíduo revelou para qual finalidade usaria o armamento. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.