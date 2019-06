Polícia Militar prende traficante e encontra drogas em casa do Jardim Dayse

Um homem foi preso por suspeita de vender e guardar entorpecentes em uma casa localizada na Rua Itaquaquecetuba, no Jardim Dayse, em Ferraz de Vasconcelos, durante a tarde desta sexta-feira, 28. De acordo com a Policia Militar, a ação foi realizada a partir de informações obtidas pelo serviço de inteligência da corporação.

Policiais da 3ª Cia, do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, foram ao local e conseguiram encontrar o suspeito de participar do narcotráfico no bairro. Com ele, foi encontrado uma porção de entorpecentes. Logo, o indivíduo revelou que guardava mais drogas numa residência.

No total, os policiais apreenderam 2,3 quilos em entorpecentes, entre cocaína, crack, maconha e lança-perfume, durante a operação contra o narcotráfico. De acordo com a polícia, o suspeito preso tem passagem na Justiça pelo mesmo crime, o de tráfico de drogas. O caso continua em andamento no distrito central da cidade.