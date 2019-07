Polícia Militar prende três suspeitos por tráfico de drogas no Jardim Fernandes

A Polícia Militar (PM) prendeu três suspeitos por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (2) no Jardim Fernandes, em Suzano. Ao todo, foram apreendidos 37 porções de cocaína, 25 de maconha, 96 de crack, além de R$ 145. O caso foi registrado no 2º Delegacia de Polícia (2ºDP) de Suzano.

Por volta das 10h20, policiais decidiram abordar três indivíduos, entre eles uma mulher, que estavam no interior de um terreno baldio, localizado na Estrada do Marengo, no Jardim Fernandes. Com um deles, foi encontrado uma bolsa com drogas e dinheiro. Já a mulher entregou dois pinos de crack que estavam no bolso. Por outro lado, com o terceiro suspeito nada foi achado.

Durante abordagem, os suspeitos confessaram a prática de tráfico de drogas.

Em consulta aos antecedentes criminais dos suspeitos, a polícia constatou que todos possuíam registros criminais e que a mulher era procurada por ter sido condenada por tráfico de drogas.