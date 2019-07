Polícia Militar realiza 17ª edição da operação 'São Paulo Mais Seguro' no Alto Tietê

A Polícia Militar realiza desde às 5 horas desta quinta-feira, 11, a operação 'São Paulo Mais Seguro'. No Alto Tietê, policiais militares foram enviados a locais estratégicos, para realizar blitz e patrulhamento específico em locais com a incidência maior de crimes, como roubos, furtos e o tráfico de drogas. Essa é a 17ª edição da operação, que foi iniciada na gestão do governador João Doria (PSDB).

O efetivo empenhado na região não foi divulgado pelo Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12). Contudo, no Estado, 19.466 policiais participam da operação. A ação, que teve início na primeira semana do governo Doria, é a de reduzir indicadores criminais e aumentar a presença ostensiva de policiais nas ruas. Para se ter ideia, PMs que atuam no administrativo dos batalhões também participam da operação.

Segundo o Comando Geral da PM, as ações especiais não têm hora para encerrar. A polícia pede à população que, em eventual flagra de algum crime, acione o número 190. O balanço da operação, em especial na região, deve ser divulgado até sexta-feira, 12.