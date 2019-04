Polícia Militar realiza sétima edição da 'São Paulo Mais Seguro' na região

A Polícia Militar (PM) realiza nesta sexta-feira (5) a sétima edição da operação 'São Paulo Mais Seguro'. Policiais serão enviados para vários pontos do Alto Tietê, de modo estratégico, para aumentar a presença ostensiva da polícia nas ruas e aumentar a percepção de segurança da população. Há possibilidades de que buscas sejam reforçadas em Guararema, Mogi das Cruzes e cidades vizinhas, em busca de mais criminosos que possam ter participado da tentativa de assalto a duas agências bancárias, que resultou na morte de 11 criminosos, a apreensão de dez fuzis, quatro pistolas, duas espingardas, explosivos, carros e coletes à prova de balas, durante a madrugada da última quinta-feira, 4.

Nas edições anteriores da operação na região, a polícia mantém uma média de mais de 500 pessoas parada, além de carros, motos e caminhões. Os balanços divulgados apontaram sempre a apreensão de veículos irregulares, a condução de motoristas por alguma irregularidade, ou até mesmo, a prisão de criminosos na fuga e/ou execução de um crime.

O Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12) deve divulgar um balanço prévio neste sábado (6). Contudo, a expectativa é a de que os dados mais concretos sejam anunciados na próxima segunda-feira, 8.

No dia 3 de janeiro, o governador João Doria (PSDB) determinou a execução da 'São Paulo Mais Seguro'. Essa foi uma das primeiras medidas de segurança proposta pelo governo estadual, que conta com 100% do efetivo operacional e administrativo, além de viaturas e bases móveis em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da corporação.

Estado

No Estado, a sétima edição da operação conta com 19,5 mil homens em dois mil pontos em todo o território de São Paulo. Também haverá o uso de onze helicópteros, o que permitirá um amplo território verificado.