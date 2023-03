Polícia prende casal que tentou roubar motorista de aplicativo em Suzano

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tentar roubar um motorista de aplicativo na noite de domingo (12) na Avenida Francisco Marengo, no Boa Vista, em Suzano.

De acordo com a Polícia, a prisão foi realizada por agentes da 4ª Companhia do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) que foram abordados pelo motorista que fugiu após o crime. Ele havia deixado um passageiro e estava olhando o celular quando os criminosos se aproximaram.

Mostrando uma arma e batendo no vidro do carro, a mulher começou a ameaçar a vítima. Ela estava acompanhada de outras três pessoas, segundo o relato do motorista.

A vítima resolveu fugir do local e se deparou com uma patrulha da Polícia Militar. Os agentes então iniciaram as buscas aos criminosos. Ao chegarem ao local onde ocorreu o crime, os militares encontraram o casal – o homem de 22 anos e a mulher de 20.

Eles confessaram o crime, mas os outros integrantes do grupo afirmaram que não os conheciam. Uma arma falsa foi localizada com o homem. Já com a mulher, os militares encontraram alguns celulares.

Ambos foram presos e autuados por tentativa de roubo. A arma falsa e os celulares foram apreendidos pela Polícia Civil.