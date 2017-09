PM prende 5 pessoas e apreende adolescente por tráfico de drogas em Suzano e Ferraz

Ao todo, seis pessoas - sendo um adolescente - foram detidos por tráfico de drogas em Ferraz de Vasconcelos e Suzano. As prisões ocorreram entre a tarde de sexta-feira (22) e a noite de segunda-feira (25). As ações resultaram na apreensão de cinco tijolos de maconha, 113 pinos de cocaína, 25 pedras de crack, 20 porções de skank, nove frascos com lança-perfume e R$ 6,7 mil. O balanço foi divulgado nessa terça-feira (26) pela Polícia Militar (PM).

As série de ações contra o tráfico começou na última sexta. A Polícia apreendeu cinco tijolos de maconha e R$ 5,3 mil. Duas pessoas foram presas, no Jardim São Paulo, em Ferraz. Um dos suspeitos era foragido da Justiça.

No dia seguinte, no sábado (23), a polícia recebeu uma denúncia anônima para atender uma ocorrência no Jardim Ione, também em Ferraz. Um homem foi preso e 42 pinos de cocaína, 20 porções de skank e R$ 708 foram apreendidos.

No domingo (24), um homem e uma mulher foram detidos, no Jardim Maria Cecília, em Ferraz. Com os suspeitos, foram encontrados pinos de cocaína, frascos com lança-perfume e R$ 600. O casal confessou que estava no local vendendo drogas.

A ocorrência mais rescente ocorreu nessa segunda, um adolescente foi apreendido no Parque Maria Helena. O menor possuía diversas porções de crack e cocaína. Ele foi encaminhado ao 2° Distrito Policial (DP).