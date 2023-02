Polícia prende homem apontado como autor de roubo a estabelecimento no Gardênia

A Polícia Militar prendeu um homem apontado como autor do roubo a um estabelecimento que fica no Jardim Gardênia, região Norte de Suzano. O roubo e a prisão aconteceram no domingo (19), sendo que a detenção aconteceu no bairro Sertãozinho.

Segundo as informações da Polícia, os militares foram acionados via 190 para atenderem uma ocorrência em que quatro indivíduos teriam ameaçado com uma arma o porteiro de um prédio no bairro Sertãozinho. Como não conseguiram fazer com que o portão do condomínio fosse aberto, os criminosos foram embora.

Instantes depois, os militares receberam outro chamado, informando que um estabelecimento havia sido roubado no Jardim Gardênia. Neste segundo caso, ameaçando estarem armados, os ladrões conseguiram roubar R$ 79 em moedas, além de R$ 5 em nota e dois fardos de cerveja.

Na segunda denúncia, os policiais iniciaram uma caçada que terminou na Rua Sérgio Domingos, no Sertãozinho, onde os indivíduos foram avistados no mesmo carro que havia sido denunciado na primeira ocorrência. Um deles, inclusive, estaria bebendo uma das cervejas roubadas no estabelecimento do segundo chamado.

Um dos homens conseguiu fugir por uma residência, enquanto os outros dois foram abordados pelos militares. Um confessou o roubo e entregou o comparsa. No carro, as bebidas e o dinheiro roubados no estabelecimento foram encontrados.

Um dos homens foi preso em flagrante por roubo. O condutor do veículo foi ouvido e liberado. As bebidas e o dinheiro foram devolvidos ao proprietário. O carro foi apreendido por pendências na documentação e o caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano.