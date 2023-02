Polícia prende homem que furtou carro fazendo ligação direta em Mogi

Um homem foi preso em flagrante por furtar um carro e o rádio do veículo na noite de quinta-feira (9) na avenida José de Souza Branco, em Jundiapeba.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima - o homem dono do carro - estava saindo do trabalho quando viu que o veículo dele não estava mais no lugar em que ele havia deixado estacionado. Outras duas pessoas que estavam com ele avistaram o carro distante cerca de 100 metros do local.

Dentro do veículo, havia um homem que estava pegando o carro fazendo uma ligação direta.

As duas pessoas que estavam com a vítima se aproximaram e impediram que o criminoso saísse do veículo. O ladrão ainda se machucou e teve que ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jundiapeba.

A polícia foi chamada e o ladrão confessou aos militares que tentou furtar o carro. O rádio do veículo estava dentro da mochila dele.

Ele foi levado para a cadeia e o caso foi registrado na Central de Flagrantes de Mogi como furto qualificado mediante destruição de obstáculo. Já foi inclusive levado para a cadeia pública de Mogi.