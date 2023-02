Polícia prende homem que roubava e agredia mulheres em Suzano

A Polícia Militar prendeu um homem que praticava diversos roubos na região da Vila Urupês, em Suzano. A prisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (10).

A detenção aconteceu enquanto os policiais faziam um patrulhamento. Eles se depararam com o indivíduo na Rua Cacique, no Jardim Cacique. Na abordagem, os policiais não encontraram nada, mas ao verificarem os dados do homem, constataram que havia um mandado de prisão contra ele.

Segundo a Polícia Militar, para praticar os crimes, o indivíduo, de 25 anos, usava de muita violência. Ele dizia estar armado, abordava as mulheres no momento em que elas iam ao trabalho e roubava seus pertences. Ao menos duas ocorrências foram gravadas por câmeras de monitoramento instaladas próximas aos locais, sendo uma no final do ano passado e outra em janeiro deste ano.

Os crimes aconteciam em plena luz do dia. E em alguns casos, o ladrão não se contentava em apenas roubar e agredia as vítimas com socos, tapas e chutes.

Ao ser detido, ele foi levado para o Distrito Policial Central de Suzano. Por volta das 19h30, o indivíduo ainda se encontrava no local para os trabalhos da Polícia Civil.