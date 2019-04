Polícia prende mais um suspeito de envolvimento na venda de arma e munições para atiradores

Mais um suspeito de envolvimento na venda da arma e/ou munições aos atiradores da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, foi preso nesta quinta-feira, 11. Segundo a investigação, ele foi detido na região do Jardim Helena, São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a investigação, o quinto suspeito teve conversas flagradas numa rede social. Ele negociou a venda da arma, que foi usada no crime. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu munições e uma arma.

O DS apurou que o quarto suspeito preso ontem, na região rural de Suzano, foi quem vendeu parte das munições usadas no atentado à escola.

O delegado Alexandre Dias, responsável pela investigação, ainda não anunciou se concederá entrevista coletiva. A expectativa é que ele apresente os objetos apreendidos durante a ação desta manhã.