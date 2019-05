Polícia prende traficante e 'barra' venda em linha férrea no Distrito de Palmeiras

Um traficante, de 38 anos, foi preso pela Polícia Civil nessa quarta-feira, 22, no Distrito de Palmeiras, em Suzano. O suspeito foi encontrado numa região conhecida como 'bananeira', que fica às margens da linha férrea. No total, a ação resultou na apreensão de crack e maconha.

A ação na região foi realizada após denúncia anônima. O relato descrevia a existência de um traficante atuando na linha férrea. Investigadores, do 1° DP de Palmeiras, foram à região e localizaram o suspeito. Ele não resistiu à prisão.

Segundo o chefe dos investigadores do distrito, Fábio Augusto, os entorpecentes foram encontrados na posse do suspeito. "A ligação anônima nos deu informações precisas, por exemplo, as características do traficante. Conseguimos capturá-lo em flagrante, com 47 porções crack e 22 de maconha", disse. Também participaram da ação os policiais Alexandre, o escrivão Josué e Ana, além do delegado Ricardo Glória.

O suspeito preso foi encaminhado à cadeia pública de Mogi das Cruzes.

Denúncias

A Polícia Civil mantém um canal para denúncias anônimas, o 181. Não é necessário se identificar e o sigilo das informações é absoluto.