Jornal Diário de Suzano - 28/11/2025
Polícia

Polícia descobre furto de energia em uma metalúrgica em Itaquá; prejuízo ultrapassa R$ 50 mil

Prática ilegal traz riscos à segurança, interferência na qualidade do fornecimento de energia na região e prejuízo à sociedade

28 novembro 2025 - 14h46Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

Uma operação policial realizada nesta quinta-feira (27), com o apoio da EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, flagrou a prática de furto de energia em uma metalúrgica no bairro Parque São Pedro, em Itaquaquecetuba. 

Durante a inspeção, os técnicos identificaram um desvio de energia, o que impedia o registro real do consumo, caracterizando o furto. A estimativa é que o prejuízo para a concessionária ultrapasse os R$ 50 mil. 

A operação foi conduzida pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil. O proprietário do estabelecimento não estava presente no momento do flagrante e responderá por crime de furto de energia, cuja pena é de multa e reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.  

Além do processo criminal, o responsável pelo crime também deverá arcar, conforme a regra da Resolução Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.  

Riscos e prejuízos

A EDP reforça que as fraudes de energia, muitas vezes realizadas de forma amadora, sem condições mínimas de segurança, colocam em risco quem pratica a ação e todo o entorno. Além disso, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia. Somente profissionais habilitados podem manusear a rede elétrica, com técnica e equipamentos de segurança necessários. 

A concessionária ressalta que o furto de energia elétrica também traz prejuízos a todos. Um dos impactos é a queda na arrecadação de impostos que são coletados por meio da conta de energia e podem beneficiar a sociedade em áreas importantes, como saúde e educação.  

Além disso, de acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. O custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede. 

A EDP orienta que a população contribua, denunciando as ligações irregulares pelos seguintes canais de atendimento aos consumidores: 
· Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones) 
· WhatsApp (11) 93465-2888 
· Central de Atendimento: 0800 721 0123 
Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas

