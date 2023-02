Policial de folga reage a assalto e atira em dois menores em Itaquá

Um policial militar de folga, de 38 anos, reagiu a um assalto e baleou dois adolescentes suspeitos de tentarem praticar o crime na noite de segunda-feira (20) na Estrada Bonsucesso, na altura do Jardim Primavera, em Itaquaquecetuba.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o policial disse em depoimento que estava próximo a um retorno da estrada, em baixa velocidade, quando quatro criminosos se aproximaram do carro onde ele estava com a família e teriam anunciado o assalto.

O militar, de acordo com o depoimento, teria reagido quando um dos indivíduos supostamente disparou na direção dele. Foram cinco disparos dados pelo policial. Os tiros atingiram dois adolescentes, um de 15 e um de 16 anos.

O resgate foi acionado para um dos menores, que caiu no chão ao ser baleado no tórax. O militar, então, solicitou apoio para mais policiais, que iniciaram as buscas aos demais indivíduos.

Durante o patrulhamento, os militares receberam a informação de que um segundo adolescente teria dado entrada no Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, com ferimentos de bala nas regiões da mão e do rosto.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os dois adolescentes não corriam risco de morte até o fechamento do registro do caso. Ambos passaram por cirurgia e negaram o crime. O policial, no entanto, reconheceu os dois jovens, afirmando que ambos haviam tentado roubá-lo.

Os adolescentes foram apreendidos e as famílias foram comunicadas. A arma do policial foi apreendida e foi solicitado exame pericial no militar. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba como excludente de ilicitude e reação por legítima defesa por parte do policial.