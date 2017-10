Policial militar de folga reage a assalto, atira e mata assaltante no Jardim Nova Poá

Um policial militar de folga atirou e matou um assaltante após uma tentativa de roubo em Poá. O caso ocorreu na Rua Vicente Ortiz, no Jardim Nova Poá. O suspeito morto foi identificado como Damião Coelho Júnior, de 31 anos. De acordo com a Polícia Civil, o homem também é apontado como autor de dois assaltos ocorridos no mesmo bairro.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a tentativa de roubo ocorreu na noite de sexta-feira (13). Júnior e um comparsa – ainda não identificado – tentaram roubar o motorista de um carro. Porém, a vítima era o policial militar de folga, que reagiu e atirou cinco vezes.

Depois dos disparos, o segundo suspeito conseguiu fugir, após abandonar a moto. Júnior não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar (PM) chegou para prestar apoio à ocorrência. Aos PMs, o militar de folga disse que estava parado enviando uma mensagem de texto, quando foi abordado.

No local, a Polícia localizou dois celulares. Os donos dos telefones foram encontrados. Eles reconheceram o suspeito morto como o autor do crime. A PM também conseguiu contato com a dona da moto. Na ocasião, a mulher disse que o filho usava a moto, porém não sabia onde ele estava.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Poá.