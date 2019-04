Policial militar de folga reage a assalto e prende jovem no Vila Sol Nascente

Um policial militar de folga reagiu a um roubo e prendeu um jovem, de 19 anos, no bairro Vila Sol Nascente, em Suzano. Outro suspeito, que participou da tentativa de assalto, conseguiu fugir. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (29).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o policial militar chegava em casa de moto e aguardava a esposa no portão, quando surgiram dois indivíduos também em uma moto e anunciaram o assalto. O suspeito que estava na garupa desceu para roubar a moto do policial. No entanto, o policial lutou contra o assaltante e o rendeu. Antes disso, o suspeito que dirigia a moto percebeu que o policial estava armado e fugiu.

Questionado, o suspeito preso permanceu em silêncio.