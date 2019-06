Policial militar é baleado na cabeça em troca de tiros com bandidos durante roubo

Um policial militar, em serviço, foi baleado na cabeça nesta segunda-feira, 24, no Jardim Malda, região do Jardim Margarida, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com as primeiras informações, o policial foi socorrido e deve ser transferido a um hospital na Capital, em razão da gravidade do ferimento.

O PM, que integra o grupamento da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), e o colega de farda patrulhavam na via, quando flagraram roubo a uma residência. As primeiras informações apontam que eles tentaram intervir, no entanto, foram recebidos a tiros pelos criminosos. Um dos disparos atingiu o policial na cabeça.

Os criminosos fugiram em um VW Voyage. Por enquanto, a polícia não divulgou se houve a detenção de algum criminoso, tampouco se mais alguém ficou ferido nesta ocorrência.

O PM ferido foi socorrido às pressas ao hospital. Ele deve ser transferido para um hospital na Capital. O helicóptero águia participa da operação de socorro.

O caso segue em andamento. O DS aguarda mais informações.