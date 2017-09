Portador de Alzheimer, idoso continua desaparecido e família especula contratar detetive

A pelo menos 20 dias, a família do aposentado Yosikasu Nishino, de 78 anos, o procura incansavelmente pelas ruas de Suzano. O idoso é portador do mal de Alzheimer e desapareceu no final do mês passado, quando saiu de casa para comprar ração para os animais. A última informação sobre o paradeiro do aposentado é que ele foi visto próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Miguel Badra.

A ausência de notícias continua tirando o sono da família de Nishino. Segundo o filho do idoso, Silvio Nishino, os cartazes e publicações em redes sociais renderam informações, porém todas foram alarmes falsos. Ele, porém, diz que a cada nova comunicação, os familiares saem de casa com a esperança de que o matriarca seja encontrado. "A gente vai e não encontrada nada. Perguntamos às pessoas, mas ninguém o viu", disse.

Silvio também conta que conseguiu ver filmagem da casa de ração, onde o pai foi visto. "Nas imagens, é possível vermos que ele estava desorientado. Depois disto, a gente não tem mais informações sobre o paradeiro dele".

Ainda segundo o filho do desaparecido, um cão farejador foi contratado para tentar precisar o local por onde passou. Além disso, ele não descarta a possibilidade de que um detetive particular seja contratado para ter pistas sobre o pai. "Provavelmente, ele pegou alguma condução. Fomos até o Terminal Norte, mas não conseguimos nada. Vimos filmagens de lá. Ele pode ter pego em um ponto de ônibus sem que seja ali. Todos os dias estamos correndo atrás para encontrá-lo. Espero que as pessoas possam continuar ajudarnos, pois é uma angústia muito grande", frisou Silvio.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do idoso pode ligar para os números disponibilizados pela família: (11) 4645-0124, (11) 99960-5366 e, também, nos Disque-Denúncia (181 ou 190 da Polícia Militar).