Problema com forno elétrico provoca incêndio em padaria em Mogi, diz Corpo de Bombeiros

Uma padaria pegou fogo na tarde desta terça-feira (2) na Avenida Henrique Eroles, na região do Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o chamado foi feito por volta das 16h15. A ocorrência foi na Padaria Jafet. Três viaturas foram mobilizadas na ocorrência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o incêndio foi controlado pelo próprio proprietário do local.

Ainda de acordo com a corporação, as chamas teriam iniciado em um forno elétrico. A reportagem do DS tentou contato com a padaria, mas não obteve sucesso até o momento. A reportagem será atualizada caso haja um posicionamento da mesma.