Jornal Diário de Suzano - 25/11/2025
Polícia

Proprietário de bar é preso suspeito de tráfico de drogas e exploração de jogos de azar em Suzano

Homem de 26 anos foi preso com 665 porções de drogas, dinheiro e máquinas caça-níqueis dentro do estabelecimento

25 novembro 2025 - 13h13Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Entorpecentes foram apreendidos Entorpecentes foram apreendidos - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem de 26 anos foi preso, na noite desta segunda-feira (24), suspeito de tráfico de drogas e exploração de jogos de azar dentro de um bar em Suzano. Ao todo, 665 porções de entorpecentes, quatro máquinas caça-níqueis e R$ 1,2 mil foram apreendidos.

Segundo a polícia militar, após uma denúncia anônima, a equipe foi até o estabelecimento na rua Marechal Deodoro. Durante a abordagem, foram localizadas 54 porções de entorpecentes e R$ 596 com o proprietário do bar. Questionado, ele afirmou que as drogas eram para consumo próprio e que o dinheiro era de atividades comerciais.

Com os demais clientes e uma funcionária, nada de ilícito foi localizado.

Durante as buscas no estabelecimento, foram localizadas quatro máquinas caça-níqueis. Já em um compartimento na área interna do balcão, foram encontradas outras 541 porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha e haxixe, além de R$ 676.

Os agentes também vistoriaram o veículo do suspeito, onde foram localizadas 70 porções de cocaína.

Ao todo, 665 porções de drogas fracionadas para venda foram apreendidas, além do dinheiro, automóvel e das máquinas caça-níqueis. O local foi periciado.

 O caso foi registrado no distrito policial de Suzano como flagrante para tráfico de drogas e exploração de jogo de azar. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

