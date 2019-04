Quadrilha é presa após furtar lojas no Shopping de Suzano

Quatro mulheres foram presas após furtarem duas lojas do Shopping de Suzano na noite de segunda-feira (15). Dentre as mercadorias estavam 23 ovos de Páscoa, avaliados em R$ 2 mil. O caso foi registrado na Delegacia Central.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 22h15, policiais receberam chamado para atender um caso em que quatro mulheres furtavam produtos de uma loja do Shopping de Suzano e levavam as mercadorias para um carro, que estava estacionado fora do local. Ao chegarem no local, avistaram o carro da quadrilha em movimento e o abordaram.

Em revista, nada de ilícito foi encontrado com elas. No entanto, dentro do carro havia cinco bolsas - avaliadas cada uma em R$ 99, chaveiro de pelúcia, uma carteira, quatro celulares, um cinto, além de 23 ovos de Páscoa - avaliados em R$ 2 mil.

Questionadas, as mulheres confessaram que furtaram os produtos de duas lojas do Shopping de Suzano. Além disso, elas disseram que são colegas, que moram perto uma das outras e que, quanto ao furto praticado, enquanto uma entrava na loja e pegava a mercadoria, outra ficava no banheiro, recebia os produtos, e repassava para outra suspeita que levava até o carro.

O DS procurou o Shopping de Suzano para comentar sobre o assunto, mas até a publicação da reportagem não obteve resposta.