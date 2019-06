Quadrilha liderada por mulheres agride e rouba estudante em festa

Uma estudante, de 16 anos, foi agredida e roubada, por uma quadrilha de mulheres, durante uma festa em Suzano. A vítima teve o celular, avaliado em R$ 1.250, levado pelas criminosas. O caso aconteceu na madrugada de domingo (9), mas apenas foi registrado na noite de segunda-feira (10) na Delegacia Central.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a estudante afirmou que participava de uma festa na Estrada Santa Mônica, localizada no Jardim Suzanópolis, quando foi abordada por cinco mulheres. As criminosas a ameaçaram e roubaram o celular da vítima. Além disso, a estudante relatou que foi agredida pelas suspeitas.

A polícia vai investigar o caso.