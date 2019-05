Quatro são detidos após ação conjunta das GCMs de Itaquá, Suzano e Polícia Civil

Quatro homens foram presos nessa segunda-feira, 21, por suspeita de participar do roubo a uma moto na divisa de Itaquaquecetuba. Eles foram capturados em diferentes pontos da região, como Vila Varela, em Poá, e Miguel Badra, em Suzano. A moto alvo dos bandidos foi recuperada. A ação, que culminou na prisão do grupo, foi uma cooperação envolvendo as guardas municipais de Itaquá e Suzano e, também, investigadores do distrito central de Poá.

Segundo o GCM de Itaquá, Alisson Rezende, que participou da ação, os agentes municipais da cidade faziam buscas na região do Jardim Joandra, para evitar crimes relacionados a roubos e furtos, quando populares informaram sobre um assalto. E que o suspeito poderia ainda estar nas proximidades. Foi então que, com base nas informações, os guardas localizaram o suspeito.

A respeito do roubo, o indivíduo confessou ter participado de um assalto. Disse também o local no qual um dos comparsas poderia estar escondido. O local divulgado era no Miguel Badra. A GCM de Suzano, então, deu apoio à ocorrência e localizou o segundo suspeito.

Uma nova informação levou as forças de segurança a um terceiro local. Lá, em uma região de mata, foi localizado a moto roubada e mais dois criminosos, que realizavam a 'segurança', conforme divulgado pelos guardas municipais. Pelo fato de o primeiro suspeito ter sido preso na região de Poá, o caso foi encaminhado à delegacia da cidade.

No distrito policial, a vítima disse ter sido roubada por três criminosos, sendo que um deles a agrediu com coronhadas na cabeça. O caso foi registrado como roubo.