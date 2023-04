Reação química em manutenção pode ter provocado explosão em torre com piche, diz Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Suzano informou que a explosão de uma torre com piche (asfalto líquido) ocorrida em uma empresa em Suzano na tarde desta terça-feira (4) pode ter ocorrido por conta de uma reação química.

Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros de Suzano, Marcos Vinícius Carbonel, o silo estava em manutenção com produto químico que acabou reagindo, ocasionado a explosão do equipamento.

"No local do incêndio, o fogo se alastrou e queimou o fundo da empresa. Mas não há mais risco iminente de fogo", informou Carbonel.

Uma perícia deve confirmar a causa da explosão, que foi sentida em vários bairros de Suzano, conforme apontam relatos de moradores. Jardim Revista e Parque Maria Helena foram alguns deles.

A explosão no silo deixou uma pessoa ferida com queimaduras nas mãos e rosto e ao menos uma fratura em membro inferior. A empresa fica na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, região da Vila Maluf, em Suzano.

A vítima teve que ser socorrida pelo Águia da Polícia Militar para o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Ela caiu de uma altura de mais de 10 metros com a explosão.

Onze viaturas foram mobilizadas no combate às chamas. Uma densa fumaça preta foi flagrada por pedestres e motoristas que passavam pelo local. Os vídeos circularam pelas redes sociais e aplicativos de mensagens.

No final da tarde desta terça, o Corpo de Bombeiros informou que a situação estava controlada.