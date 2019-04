Retorno do litoral deve ter movimento intenso neste domingo na Mogi-Bertioga

O movimento na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, deve ser intenso durante este domingo (21), a partir das 9 horas, por ser o último dia do feriado prolongado de Páscoa. A previsão é que as pessoas que desceram a serra para aproveitar o feriado no Litoral, subam a serra nesse domingo e enfrentem congestionamentos devido ao excesso de veículos no sentido Mogi. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), 40 mil veículos deveriam passar pela via durante os três dias do feriado.

O movimento no sentido Bertioga da rodovia também deve ser razoável. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, muitas pessoas optarão por ir à praia e voltar no mesmo dia. “A expectativa era de que as pessoas descessem nesse sábado após às 15 horas porque trabalharam durante o dia. O movimento foi um pouco acima do normal até o meio do dia, porém sem pontos de parada. Outras pessoas optarão por fazer o bate e volta no domingo”, diz o Cabo J. Martins, da base da Polícia Rodoviária da SP-98 de Mogi.

Houve um aumento no efetivo de policiais na via. Quinze profissionais trabalharam durante o feriado na Mogi-Bertioga. Na sexta-feira, uma ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 63 da via. Por volta das 19h, os policiais prestaram socorro à duas pessoas que se acidentaram em uma moto, porém sem gravidade.

A Secretaria de Logística e Transportes (SLT) preparou a “Operação Páscoa”, para agilizar os serviços prestados pelas equipes do DER na SP-98, com aumento do efetivo de profissionais, guinchos e veículos de apoio na via.