Romo prende homem acusado de roubo após acidente com moto

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem por roubo após acidente de moto na Vila Amorim, na noite da última segunda-feira (06/02). O indivíduo foi capturado pelos integrantes da Ronda Ostensiva Motorizada (Romo) após algumas pessoas informarem sobre sua fuga a pé. Os pertences da vítima, que haviam sido subtraídos no centro da cidade, foram recuperados e devolvidos à mesma na Delegacia Central de Polícia.

Os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro quando observaram uma colisão na rua Dr. Prudente de Moraes, altura do número 2.606. Ao chegarem neste ponto da via, foram informados que os dois homens que estavam na moto se evadiram do local tão logo ocorreu o acidente. Os guardas tomaram ciência das características físicas dos indivíduos e, diante da situação suspeita, iniciaram uma varredura pelas proximidades.

Instantes depois, a equipe da Romo, com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), conseguiu capturar um dos homens. A confirmação de que ele era um dos envolvidos no crime ocorreu com a denúncia de uma mulher, que o reconheceu na delegacia e afirmou que o mesmo, juntamente com um parceiro, havia roubado seus pertences.

Dois dias antes, a GCM já havia detido um foragido da Justiça na Vila Maluf. O indivíduo seria integrante de uma facção criminosa do Mato Grosso do Sul e estava sendo procurado há um mês e meio, desde que saiu do sistema prisional de Alfenas (MG), por meio da saída temporária de Natal. Ele estava preso por prática de furto e roubo em Minas Gerais e Pernambuco.