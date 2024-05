Romu recupera veículos roubados e localiza motocicleta irregular

Equipes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano responderam a duas ocorrências na última segunda e quinta-feira (06 e 09/05) que resultaram na recuperação de dois veículos roubados e na localização de uma motocicleta irregular.

O primeiro caso aconteceu às 14h50 quando os agentes foram informados sobre o roubo de um caminhão Renault Master, de cor branca, que ocorreu em Ferraz de Vasconcelos. Os agentes promoveram rondas estratégicas após ter a confirmação de que o veículo seguia em direção a Suzano e, na sequência, foram informados por munícipes que o utilitário estaria abandonado em uma área de mata no bairro Chácara Sete Cruzes, próxima ao limite com o município de Ribeirão Pires. A Romu se dirigiu ao local e, apesar das dificuldades de acesso, conseguiu localizar o caminhão.

O veículo estava parcialmente desmontado, com algumas peças faltando, mas foi encaminhado ao proprietário mediante solicitação do seguro. Este caso contou com o apoio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).

No mesmo dia, por volta das 16 horas, os agentes trafegavam pela região do Jardim Casa Branca quando foram abordados por um morador informando sobre um veículo Renault Furgão Master, branco, que havia sido abandonado na estrada dos Fernandes. A equipe compareceu ao local e, apesar de não haver registro de roubo ao consultar a placa, ao contatar o proprietário, ele afirmou que o crime havia ocorrido na cidade de Guarulhos e que já estava se dirigindo à Delegacia Central de Polícia para prestar esclarecimentos. O furgão foi devolvido ao dono.

Por fim, na quinta-feira, durante patrulhamento na rua Dr. Prudente de Morais (SP-66), na Vila Monte Sion, a Romu avistou um homem conduzindo uma motocicleta Honda CG, azul, com uma placa artesanal. Os agentes realizaram uma abordagem e constataram que, além da identificação irregular, o veículo tinha a numeração do chassi suprimida e o condutor não possuía carteira de habilitação. O homem informou que havia adquirido a moto em um leilão. O veículo foi recolhido e o homem foi encaminhado para a Delegacia Central de Polícia.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, enfatizou que, mais uma vez, a agilidade dos guardas contribuiu com a resolução das ocorrências. “A rápida resposta e a recuperação dos itens roubados são frutos de um trabalho bem coordenado por parte das equipes da GCM. Além disso, essas ações contribuem para a sensação de segurança da população”, destacou.